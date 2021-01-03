3 مصابين في حادث طعن بألمانيا

المواطن - متابعة

أصيب 3 أشخاص في حادث طعن متعمد بينهم مصاب في حالة حرجة؛ وذلك في مدينة فرانكفورت الألمانية.

ونجحت الشرطة الألمانية في اعتقال المشتبه به بحادثة فرانكفورت، فيما أكدت مصادر إعلامية أن السلطات الأمنية لا تستبعد أي سيناريو بخصوص الحادث.

تفاصيل حادث طعن فرانكفورت

ونقلت روسيا اليوم عن موقع hessenschau.de الألماني القول إن رجلًا هاجم وجرح عدة أشخاص بسكين قرب محطة قطارات في فرانكفورت، وانتقلت الشرطة بسرعة إلى موقع الحادث مع وحدة كبيرة، وتم إغلاق الطرق، وقبضت على الجاني.

وبحسب المعلومات الأولية، تعرض الضحايا لبعض الإصابات الخطيرة، لكن لم تكن هناك إصابات تهدد حياتهم، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

البحث عن أسباب الحادث

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحادث وقع في حوالي الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، والبحث جارٍ لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين الجاني والضحايا.

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