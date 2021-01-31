31 #وظيفة شاغرة للجنسين بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية وصحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الإمداد والتموين (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– فني أجهزة ثانٍ (الرياض).

– مهندس موقع/ إنشائي/ مدني (الرياض).

– مصمم داخلي (الرياض).

– رئيس تمريض/ وحدة قياس القلب والأوعية الدموية (الرياض).

– مستشار تنفيذي/ الشؤون الطبية والسريرية (الرياض).

– صيدلاني أول (الرياض).

– ممثل أول خدمات المرضى المراجعين (المدينة المنورة).

– ممثل ثانٍ خدمات المرضى المراجعين (المدينة المنورة).

– ممثل أول دخول المرضى (المدينة المنورة).

– ممثل ثانٍ دخول المرضى (المدينة المنورة).

– منسق إداري أول (المدينة المنورة).

– مساعد إداري ثانٍ (المدينة المنورة).

– منسق جدولة العيادات (المدينة المنورة).

– سكرتير أول (المدينة المنورة).

– مساعد رعاية مرضى (عدد 4 وظائف/ المدينة المنورة).

– أخصائي علاقات المرضى (المدينة المنورة).

– مساعد تحضير أول (المدينة المنورة).

– كبير ممثلي التوظيف الدولي للأطباء (المدينة المنورة).

– اختصاصي ترميز طبي، السجلات الطبية (المدينة المنورة).

– أخصائي اجتماعي مساعد (المدينة المنورة).

– أخصائي علاج ترفيهي (المدينة المنورة).

– أخصائي سجلات طبية (المدينة المنورة).

– مدير الحالات الطبية (المدينة المنورة).

– كبير مساعدي سجلات طبية (المدينة المنورة).

– منسق سجلات طبي (المدينة المنورة).

– اختصاصي ترميز طبي/ السجلات الطبية (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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