كورونا يصيب لاري كينغ سيد الميكروفون

المواطن- متابعة

نقل مقدم البرامج الأمريكي الشهير لاري كينغ، إلى أحد مستشفيات لوس أنجلوس بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد.

ويعمل كينج البالغ من العمر 87 عامًا في شبكة CNN وأجرى العديد من الحوارات القوية مع عدد من ملوك ورؤساء دول العالم والقادة والمشاهير في عدة مجالات.

وبسبب تقدمه في العمر فإن المذيع الأمريكي الذي وصفته مجلة أمريكية بـ “سيد الميكروفون” قد يعاني من العديد من المضاعفات الصحية ما يزيد الخطر على صحته.

بدأ كينغ في يونيو من سنة 1985 تقديم برنامجه الشهير لاري كينغ لايف، ويقول عن نفسه إنه ينطق أكثر من 18 ألف كلمة في المتوسط باليوم الواحد، إذ تمكن خلال مشواره الإذاعي والتلفزيوني من إجراء مقابلات مع أكثر من 40 ألف شخصية.

وكان كينغ قد وقع عام 2004، عقدًا جديدًا مع قناة CNN بقيمة 58 مليون دولار ليصبح الصحافي الأعلى دخلًا في تاريخ صناعة الإذاعة والتلفزيون في العالم، وبموجب الاتفاق الذي استمر لمدة أربعة أعوام تقاضي كينج مرتبًا سنويًا قدره حوالي 15 مليون دولار، فضلًا عن مزايا إضافية مغرية تتضمن استخدام طائرة خاصة لتسهيل تنقله بين منزله في نيويورك ومكان عمله في لوس أنجلوس.

وتعاون أيضًا مع قناة RT الناطقة بالإنجليزية عبر برنامج بوليتيكينغ مع لاري كينغ.

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