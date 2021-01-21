تسجيل 212 حالة كورونا جديدة في السعودية و4 وفيات

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (212) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (160) حالة كما تم تسجيل 4 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (365775) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (357337) حالة.

حالات كورونا في السعودية

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن عدد الإصابات بالفيروس المستجد في السعودية تراجعت بنحو 98 % لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على اللقاح.

تأجيل الجرعة الأولى من اللقاح

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة تأجيل مواعيد الجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن لديه موعد مسبق، مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة الموعد الجديد من خلال الرسالة النصية المرسلة أو عبر تطبيق صحتي.

وأوضح أنه :” إذا كان لديكم موعد “الجرعة الثانية” ولم تصلكم رسالة نصية بتغيير الموعد، نرجو الحضور في نفس الموعد المسبق الظاهر في تطبيق صحتي.”

وكانت وزارة الصحة أعلنت إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا (كوفيد-١٩) لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” بسبب تأخر الشركة الصانعة في التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

أهلية الحصول على اللقاح

‏يذكر أن الدكتور محمد العبدالعالي قد أوضح في وقت سابق أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

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