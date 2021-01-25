ضبط مواطن أساء لرجال الأمن على مواقع التواصل

المواطن - واس

ألقت شرطة تبوك القبض على شخص أساء لرجال الأمن في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل.

تفاصيل القبض على المسيئ لرجال الأمن

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق حمله سلاحًا ناريًا، والإساءة إلى رجال الأمن في مقطع آخر، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل من الله – عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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