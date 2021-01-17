3,453 حالة كورونا جديدة في الإمارات و5 وفيات

المواطن - متابعة

‎ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3,453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

حالات كورونا في الإمارات

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن مجموع الحالات المسجلة بلغ 253,261 حالة ‎كما أعلنت عن وفاة 5 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 745 حالة.

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

حالات التعافي

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,268 حالة جديدة لمصابين بفيروس “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 225,374 حالة.

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