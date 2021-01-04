4 أغذية من السوبر ماركت تخفف أعراض كورونا

المواطن - متابعة

رغم أن عددًا من الدول بدأت تطعيم مواطنيها ضد كورونا، إلا أن الفيروس سيواصل تمثيل تهديد على المجتمع، على المدى القريب والمتوسط، حسب ما يؤكده خبراء الصحة.

ونتيجة لذلك، لا يزال العلماء يبحثون عن طرق يمكن للأفراد اتباعها لتقليل مخاطر الإصابة الشديدة بالعدوى.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البرطانية أن أحد السبل التي يؤكد عليها المتخصصون دومًا هي الأطعمة والتغذية بصفة عامة، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”.

وذكر المصدر أن التجارب والدراسات العلمية توصلت إلى أن العديد من منتجات “السوبر ماركت” قد تكون قادرة على المساعدة في مكافحة كورونا.

التونة: التي أكد باحثون في جامعة بوهاي الصينية، الدور الكبير الذي تلعبه البروتينات المشتقة منها في محاربة كورونا.

الشوكولاتة الداكنة: تتوفر بشكل كبير على مادة “الفلافانول”، التي تلعب دورًا كبيرًا في تقوية جهاز المناعة ومنع كورونا من الانتشار وتكرار نفسه.

الكفير: هو مشروب يشبه الزبادي مصنوع من الحبوب والحليب، ويعد مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم، وتشير الدراسات إلى دوره في تخفيف أعراض كورونا.

العنب: يحتوي هو الآخر على نسبة مهمة من مادة “الفلافانول”.

شارك الخبر