4 أهداف لـ نظام تنفيذ الإلكتروني

المواطن - الرياض

استعرضت وزارة العدل مستهدفات نظام تنفيذ الإلكتروني الذي تم إطلاقه اليوم الأحد.

وأوضحت العدل، عبر حسابها بموقع تويتر، أن نظام تنفيذ يهدف إلى:

رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية.

تسريع الإجراءات عبر التنبيه الذكي.

الربط الإلكتروني داخليًّا وخارجيًّا.

تحقيق التميز المؤسسي.

مزايا نظام تنفيذ:

ويختصر نظام تنفيذ الإلكتروني 70 إجراءً إلى 5 إجراءات، ويختزل 5 أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل خاصيّة التنبيه الذكي التي تسرع عملية اتخاذ القرارات للطلبات، وتجهيز متطلبات الإجراءات التالية آليًّا دون الحاجة للتدخل البشري.

وقال وزير العدل: إن إطلاق النظام الإلكتروني يأتي في سياق التطوير المستمر للخدمات العدلية، ومراجعة جميع الصعوبات التي قد تواجه العمل العدلي، ورفع كفاءة العمل والأداء بما يتواكب مع مستهدفات التحول الرقمي الذي غايته الأولى هو خدمة المستفيدين والحرص على تقديم الخدمات العدلية بجودة عالية وتميز.

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