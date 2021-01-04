4 مباريات تفصل بدر المطوع عن لقب عميد لاعبي العالم

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب الكويتي المخضرم بدر المطوع لاعب القادسية الكويتي على بُعد 4 مباريات دولية ليكون عميد لاعبي العالم بعد أن شارك في ودية المنتخب الكويتي ضد المنتخب العراقي التي لُعبت أمس الأربعاء بمدينة البصرة العراقية.

وكان المنتخب الكويتي خسر من نظيره العراقي بهدفين لهدف، حيث شارك المطوع في شوط المباراة الثاني.

بدر المطوع يحتل المركز الثاني

ووصل المطوع إلى 180 مباراة دولية مع منتخب الكويت حيث يحتل المركز الثاني بفارق 4 مباريات عن المصري أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق الذي يحمل حاليًا لقب عميد لاعبي العالم برصيد 184 دولية مع المنتخب المصري.

راموس رابعًا والدعيع خامسًا

يذكر أن العُماني أحمد كانو احتل المركز الثالث برصيد 180 مباراة دولية مع منتخب بلاده بينما جاء الإسباني سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد بالمركز الرابع برصيد 178 مباراة دولية أما الحارس محمد الدعيع حارس الهلال والمنتخب السعودي الأسبق فجاء خامسًا برصيد 178 مباراة.

وكان بدر المطوع بدأ مسيرته الدولية مع منتخب الكويت المُلقب بـ الأزرق في عام 2003 حيث شارك وقتها ببطولة كأس الخليج العربي بعام 2003.

وخلال 180 مباراة دولية سجل المطوع 56 هدفًا لمصلحة المنتخب الكويتي.

وسبق لـ المطوع اللعب في نادي قطر القطري ونادي النصر السعودي بعام 2011 كما ظهر مع الفريق الكروي الأول بنادي القادسية الكويتي بعام 2002.

يذكر أن المهاجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي كان أكد على رغبته بوجود صانع لعب في الراقي بقدرات بدر المطوع حيث قال عنه: “يعرف كيف يدلع المهاجم بتمريراته “.

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