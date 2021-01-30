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حصاد اليوم
40 وظيفة شاغرة بـ مستشفى القوات المسلحة في عدة تخصصات

40 وظيفة شاغرة بـ مستشفى القوات المسلحة في عدة تخصصات

2021/01/30
الساعة 2:38 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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40 وظيفة شاغرة بـ مستشفى القوات المسلحة في عدة تخصصات
المواطن - القصيم
العناوين الفرعية
1 – وظائف الأطباء
2 – وظائف التمريض
3 – وظائف الأخصائيين
4 – وظائف الفنيين
5 التقديم على الوظائف

أعلن مستشفى القوات المسلحة بالقصيم عن توفر (40) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) في عدد من التخصصات الطبية والطبية المساندة على النحو التالي :

– وظائف الأطباء

  1. الأسرة والمجتمع
  2. الباطنة
  3. النساء والولادة
  4. النفسية
  5. الطوارئ
  6. مكافحة العدوى
  7. الأشعة
  8. الأمراض السريرية
  9. الجلدية
  10. العيون
  11. العظام
  12. الأنف والأذن والحنجرة
  13. الأسنان
  14. الأطفال

» وظائف الصيادلة

  1. الصيدلة (صيدلي أول)

– وظائف التمريض

  1. مكافحة العدوى
  2. التثقيف الصحي
  3. مشرفة تمريض

وظائف الأخصائيين

  1. سحب دم
  2. أشعة
  3. تثقيف صحي

وظائف الفنيين

  • تعقيم
  • جبائر (عظام)

التقديم على  الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة منصة التوظيف الإلكترونية للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على الرابط التالي ( http://bit.ly/33FaniK ) .

 


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