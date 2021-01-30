40 وظيفة شاغرة بـ مستشفى القوات المسلحة في عدة تخصصات

المواطن - القصيم
أعلن مستشفى القوات المسلحة بالقصيم عن توفر (40) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) في عدد من التخصصات الطبية والطبية المساندة على النحو التالي :
– وظائف الأطباء
- الأسرة والمجتمع
- الباطنة
- النساء والولادة
- النفسية
- الطوارئ
- مكافحة العدوى
- الأشعة
- الأمراض السريرية
- الجلدية
- العيون
- العظام
- الأنف والأذن والحنجرة
- الأسنان
- الأطفال
» وظائف الصيادلة
- الصيدلة (صيدلي أول)
– وظائف التمريض
- مكافحة العدوى
- التثقيف الصحي
- مشرفة تمريض
– وظائف الأخصائيين
- سحب دم
- أشعة
- تثقيف صحي
– وظائف الفنيين
- تعقيم
- جبائر (عظام)
التقديم على الوظائف
يمكن التقديم على الوظائف وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة منصة التوظيف الإلكترونية للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على الرابط التالي ( http://bit.ly/33FaniK ) .