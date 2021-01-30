40 وظيفة شاغرة بـ مستشفى القوات المسلحة في عدة تخصصات

المواطن - القصيم

أعلن مستشفى القوات المسلحة بالقصيم عن توفر (40) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) في عدد من التخصصات الطبية والطبية المساندة على النحو التالي :

– وظائف الأطباء

الأسرة والمجتمع الباطنة النساء والولادة النفسية الطوارئ مكافحة العدوى الأشعة الأمراض السريرية الجلدية العيون العظام الأنف والأذن والحنجرة الأسنان الأطفال

» وظائف الصيادلة

الصيدلة (صيدلي أول)

– وظائف التمريض

مكافحة العدوى التثقيف الصحي مشرفة تمريض

سحب دم أشعة تثقيف صحي

تعقيم

جبائر (عظام)

التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة منصة التوظيف الإلكترونية للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على الرابط التالي ( http://bit.ly/33FaniK ) .

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