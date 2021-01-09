5924 إصابة و82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

المواطن - متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، عن تسجيل 5924 إصابة و82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24ساعة الماضية، وفقًا لـ”الألمانية”.

وقالت لاري اليوم السبت، في تصريحها الصحفي اليومي: إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 5924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و280 ألفًا و438 إصابة، من ضمنها 4686 في حالة حرجة تخضع الآن للعناية المركزة.

وأضافت أن هنالك في الوقت الحاضر 7 مدن في الحالة الحمراء، فيما بلغ عدد المدن في الحالة البرتقالية 30 مدينة، والصفراء 219 مدينة، والزرقاء 192 مدينة.

يذكر أن فيروس كورونا أو ما يعرف بـ”كوفيد-19″ هو مرض معدٍ يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا.

ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ ديسمبر 2019. وقد تحوّل كوفيد-19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم.

وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وتشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا، ولكن قد يُصاب بها بعض المرضى: الآلام والأوجاع، واحتقان الأنف، والصداع، والتهاب الملتحمة، وألم الحلق، والإسهال، وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفح جلدي أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا بأعراض خفيفة جدًّا.

ويتعافى معظم الناس (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. ولكن الأعراض تشتد لدى شخص واحد تقريبًا من بين كل 5 أشخاص مصابين بمرض كوفيد-19 فيعاني من صعوبة في التنفس.

وتزداد مخاطر الإصابة بمضاعفات وخيمة بين المسنين والأشخاص المصابين بمشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة أو السكري أو السرطان.

وينبغي لجميع الأشخاص، أيًّا كانت أعمارهم، التماس العناية الطبية فورًا إذا أصيبوا بالحمى أو السعال المصحوبين بصعوبة في التنفس/ ضيق النفس وألم أو ضغط في الصدر أو فقدان القدرة على النطق أو الحركة.

ويوصى، قدر الإمكان، بالاتصال بالطبيب أو بمرفق الرعاية الصحية مسبقًا، ليتسنى توجيه المريض إلى العيادة المناسبة.

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