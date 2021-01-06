6 أسباب وراء أزمات النصر في الموسم الجديد

المواطن - محمد سمعه

بدأ الفريق الكروي الأول بنادي النصر، موسم 2020/ 2021 بصورة مخيبة لـ الآمال؛ حيث حقق نتائج سلبية تسببت في إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا مؤخرًا.

وتحدث الإعلامي الرياضي والمدرب القانوني محمد الدويش عن وجود 6 أسباب وراء الأزمات التي مر بها العالمي في الموسم الحالي جعلته يبتعد عن المنافسة.

وقال الدويش عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “العالمي عاد من آسيا وهو شبه جاهز للموسم الجديد، لكن 6 عوامل أبعدته عن المنافسة وهم إجازة 10 أيام بعد العودة، عدم جاهزية هدافه، هبوط مستوى حارسه ودفاعه، أيضًا التحكيم ثم التكديس وكورونا، ما رأيكم؟”.

النصر يحتل المركز الرابع عشر:

ويحتل العالمي حاليًّا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة.

وفي وقت سابق، تعرض النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي النصر، لانتقادات قوية من قبل جمهور العالمي؛ وذلك بسبب هبوط أدائه الفني والبدني، إضافة لإهداره ركلات جزاء في مباريات حاسمة لأصفر العاصمة.

ولتفادي الغضب الجماهيري، تُفكر إدارة النصر في ضم صفقة هجومية من العيار الثقيل لدعم الفريق الكروي الأول، الذي حقق نتائج سلبية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

السومة بديل حمدالله:

وترغب الإدارة النصراوية في ضم النجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي الذي دخل الفترة الحرة ولم يُجدد عقده حتى الآن مع الراقي.

وكانت الأنباء تضاربت مؤخرًا بشأن موافقة السومة على تجديد عقده مع الراقي؛ مما جعل إدارة العالمي تهتم بضم السومة الذي قد يكون في التشكيلة الأساسية للعالمي بدلًا من حمدالله، مما يُهدد مستقبل الأخير مع أصفر العاصمة.

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