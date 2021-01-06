6 صفقات تبادلية منتظرة بين الاتحاد والنصر في الانتقالات الصيفية

المواطن - محمد سمعه

يتشابه ناديا الاتحاد والنصر في ظروفهما الحالية، حيث لن يُجري الفريقان أي صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعدم حصولهما على شهادة الكفاءة المالية.

ومن المتوقع أن يُجري الناديان الكبيران صفقات تبادلية بينهما قد تصل إلى 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الصفقات الـ6 التبادلية المتوقعة

وقد ينتقل من العميد إلى النصر كل من فهد المولد والحارس فواز القرني بينما ينتقل من النصر للعميد كل من مختار علي وعبدالله الخيبري وفراس البريكان وعبدالفتاح عسيري.

وكان النصر رغب في أكثر من مرة الحصول على خدمات اللاعبين فواز القرني وفهد المولد، وقد لا يمانع العميد رحيل فواز القرني للنصر، كون الحارس لا يشارك بصورة أساسية مع العميد وذلك بسبب تألق الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

3 أندية تُهدد النصر والاتحاد بسبب الشهادة

وفي وقت سابق، ظهرت أزمة جديدة تُهدد نيل الاتحاد والنصر لـ شهادة الكفاءة المالية مع اقتراب انتهاء مهلة وزارة الرياضة، عصر اليوم الخميس، بعدما فشلا في الحصول عليها خلال المهلة الأولى.

وذكر موقع “جول”، أن ناديي الاتفاق والقادسية تقدما بشكوى ضد الاتحاد، لعدم حصولهما على المبالغ المتبقية من صفقة انتقال عبدالرحمن العبود من فارس الدهناء وهارون كمارا من الفريق القدساوي.

وأضاف: “تبلغ قيمة المبالغ المستحقة على العميد لناديي القادسية والاتفاق 12 مليون ريال سعودي، ولن يحصل الاتحاد على الشهادة إلا بتسديد كافة المستحقات المطلوبة منه”.

وأُشير إلى أن الفتح تقدم بشكوى ضد نادي النصر، لعدم حصوله على الدفعة الثانية من انتقال الثنائي علي لاجامي وعلي الحسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتابع: “نادي الفتح يطلب من النصر الحصول على مبلغ 18 مليون ريال، قيمة صفقتي علي لاجامي وعلي الحسن، من أجل سحب الشكوى المقدمة ضده”.

وفي حالة عدم توصل العميد والنصر لحلول لتلك الأزمات خلال الساعات القليلة المقبلة، لن يستطيعا قيد لاعبين جدد بالقائمة، حيث يشترط الحصول على شهادة الكفاءة المالية لقيد اللاعبين.

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