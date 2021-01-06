6 ملايين طالب يستلمون كتب المقررات الدراسية اليوم

المواطن - الرياض

يعود اليوم الأحد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام للفصل الدراسي الثاني بجميع مناطق المملكة، ولمدة 10 أسابيع عن بعد نظرا لاستمرار جائحة كورونا.

يأتي ذلك فيما أكدت وزارة التعليم أنها ستعيد النظر في استمرار التعليم عن بعد من عدمه بعد انتهاء المدة المحددة، مؤكدة أن الطلبة سيتوجهون لاستلام الكتب المقرر دراستها في الفصل الثاني من المدارس، إذ يتسلم طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية الكتب بدءاً من الساعة 9 صباحاً، بينما يبدأ تسليم طلبة المرحلة الابتدائية الساعة 3 عصراً.

الالتزام بالبروتوكولات والاحترازات الصحية

وأهابت الوزارة بجميع إدارات التعليم الاستمرار في الالتزام بالبروتوكولات والاحترازات الصحية في مقرات العمل، وكذلك فتح قنوات التواصل مع أولياء الأمور بما يحقق المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات والرد على جميع استفساراتهم، مع تنفيذ الاختبارات البديلة وفق الإجراءات النظامية المتبعة في الفترة المحددة لمن تعذر عليهم أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، كما أكدت ضرورة إنشاء الجداول المدرسية للفصل الدراسي الثاني وتحديثها ونشرها في نظام نور ومنصة مدرستي قبل بدء الدراسة اليوم الأحد الموافق ٤-٦-١٤٤٢.

متابعة إدراج وتثبيت الغياب للطلاب

وفي سياق آخر، أكدت إدارات التعليم بمختلف المناطق أهمية إعداد جدول معلن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور بأيام حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة لدعم تعلّم الطلاب والطالبات والالتزام به، مطالبة بضرورة متابعة إدراج وتثبيت الغياب للطلاب والطالبات في نظام نور بشكل يومي، مع إرسال رسائل لأولياء الأمور تتضمن التأكيد على انتظام الدراسة منذ اليوم الأول ومواعيد وآلية استلام المقررات الدراسية.

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