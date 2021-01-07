7 إرشادات مهمة لضمان جودة استخدام منتجات التجميل

المواطن - الرياض

قالت هيئة الغذاء والدواء إن استخدام منتجات التجميل ينتج عنه بعض الأعراض الجانبية كالاحمرار والحكة وغيرها، مقدمة 7 إرشادات مهمة لضمان جودة استخدامها وسلامة تخزينها.

إرشادات مهمة:

وأوضحت الغذاء والدواء عبر حسابها بموقع تويتر، أنه يجب تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة المصنعة، مع التحقق من صلاحية المنتجات قبل استخدامها، وتجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر.

وأيضًا، عدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية إليها، وكذلك شراء المنتجات من مصادر بيع موثوقة، وأخيرًا عدم مشاركة المنتجات مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى.

أعراض جانبية:

ولفتت إلى أن هناك أعراضاً جانبية هي الأكثر شيوعًا لمنتجات التجميل منها حروق الجلد والاحمرار وضيق التنفس وتساقط الشعر والحكة.

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