فيديو.. حفريات وهبوط في الأسفلت على الطريق الدولي بالقنفذة

المواطن- فهد القحطاني- القنفذة

رصدت “المواطن” عددًا من الحفريات وهبوطًا خطيرًا في المادة الأسفلتية وتهشمات في أجزاء واسعة من الطريق السريع بنهاية جزء الطريق الدولي الساحلي جنوب محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وتتربص الحفريات بمركبات المواطنين والمقيمين المسافرين على هذا الطريق، ملحقة الضّرر بمركباتهم ومشكلةً خطرًا على أرواحهم وأرواح مرافقيهم أثناء مرورهم من فوق الأجزاء المتهالكة من الطريق.

وطالب مواطنون الجهات المسؤولة بالتدخل والعمل على إصلاح الخلل ومعالجة الموقف؛ منعًا لوقوع حوادث بسبب الوضع السيئ للطريق.

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