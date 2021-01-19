Man city عينه على صدارة الدوري الإنجليزي

المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء Man city، بقيادة مدربه بيب غوارديولا، بشكل لافت خلال المباريات الأخيرة، ليقترب من صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قبل مواجهته المقبلة ضد فريق أستون فيلا.

مانشستر سيتي يضرب كريستال بالاس برباعية:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد نظيره كريستال بالاس، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز السيتيزنز برباعية نظيفة.

ورفع Man city رصيده إلى 35 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم من 17 مباراة، وبفارق نقطتين فقط عن فريق مانشستر يونايتد المتصدر، ولكنه خاض 18 مواجهة.

Man city يقترب من صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي:

ويستعد Man city لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما أنهى أبرز لاعبيه فترة العزل الصحي بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

ويسعى مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا لاستغلال غياب أستون فيلا عن المباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة، بعدما ضرب فيروس كورونا عدد من لاعبيه، وتحقيق الفوز، لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم من مانشستر يونايتد.

ويطمح Man city مواصلة التألق في المباريات المقبلة، وانتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أملًا في الانفراد بالصدارة والتتويج باللقب هذا الموسم، بعد خسارته العام الماضي لصالح ليفربول الذي يُعاني من تذبذب النتائج.

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