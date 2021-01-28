WhatsApp يستعد لطرح ميزة جديدة على الأيفون

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يخطط تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp لطرح ميزة جديدة على نظام التشغيل iOS من شأنه أن يوفر المزيد من الخصوصية والأمان للمستخدمين، على أن يتم تعميمه قريبًا لجميع الأفراد.

ميزة WhatsApp الجديدة

ووفقًا لموقع The Verge التقني، فإن ربط حساب WhatsApp بنسخة سطح المكتب، واتساب ويب، سيكون أكثر أمانًا، حيث سيتحتم عليك تمكين المصادقة البيومترية على هاتفك قبل أن تتمكن من ربط الحساب.

وقالت الشركة إن النظام الجديد يهدف إلى ضمان أنه في حالة وصول شخص آخر إلى هاتفك، فلن يتمكن من ربط حسابك بمتصفح الويب الخاص به وقراءة رسائلك الخاصة.

وسيتم تمكين النظام الجديد على جميع أجهزة أيفون التي تعمل بنظام iOS 14 وذلك من خلال استخدام Touch ID أو Face ID، وبعد ذلك سيتم طرحه على أجهزة الأندرويد من خلال المصادقة الحيوية.

هذا يعني أنه سيتعين على المستخدمين استخدام بصمة الإصبع أو بصمة الوجه لربط حساباتهم ما لم يقوموا بتعطيل المصادقة البيومترية لأجهزتهم بالكامل.

طبقة أمان إضافية

وقالت الشركة إنها لا تهدف للوصول إلى مسح الوجه أو بصمات الأصابع أو تجميعها، ولكن تسعى لتوفير طبقة أمان إضافية قبل السماح للمستخدمين بربط حساباتهم.

وأكدت أيضًا على أنه سيتم طرح التحديث الجديد للأجهزة المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 14 في الأسابيع المقبلة.

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