WhatsApp يطور ميزة قراءة الرسائل في وقت لاحق 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يطور تطبيق المراسلة الشهير WhatsApp ميزة القراءة لاحقًا Read Later والتي من شأنها أن تكون بديلاً محسنًا لخيار أرشفة الدردشات المتاحة الآن لجميع المستخدمين عبر جميع الأنظمة الأساسية.

وتم رصد الميزة الجديدة لأول مرة في الإصدار التجريبي 2.21.2.2 من WhatsApp بواسطة موقع Wabetainfo المختص بتتبع التحديثات على تطبيق المراسلة الشهير.

وستكون ميزة القراءة لاحقًا اختيارية ويمكن للمستخدم التبديل إلى خيار أرشفة الدردشة إذا رغب في أن يتم إعلامه بشأن الدردشة المؤرشفة.

ما الفرق بين الميزتين على WhatsApp ؟

وشرح موقع Wabetainfo الفرق بين الميزتين قائلًا: ميزة القراءة لاحقًا هي استبدال أو تحسين الدردشات المؤرشفة، فعند إضافة دردشة في الأرشيف، لا يتلقى المستخدم إشعارات منها؛ لأنه يتم كتم صوت جميع الدردشات المؤرشفة تلقائيًا.

وتابع: أما الميزة الحالية، تظهر إشعارات الدردشة أعلى الشاشة بمجرد أن يتلقى المستخدم رسالة جديدة منها، لكن لا يظهر للطرف الآخر أنك قرأت رسالته.

ويستمر واتساب في إصدار مميزات وتحديثات إبداعية جديدة مع كل تحديث لتوفير تجربة سلسة لمستخدميه، وهو يتمتع بأكبر قاعدة مستخدمين بين مجموعة من منصات المراسلة نظرًا لواجهة المستخدم المبسطة التي تتحسن مع كل تحديث.

ومع ذلك، فإن الإعلان المتعلق بسياسات التحديث الجديدة دفع ملايين الأشخاص إلى الانتقال إلى تطبيقات المراسلة البديلة من الأيام القليلة الماضية.

شارك الخبر