آبل توقف إنتاج iPhone 12 mini فما السبب؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أوقفت شركة آبل الشهيرة في خطوة مفاجئة إنتاج جهاز iPhone 12 mini بسبب العيوب التي ظهرت عليه مما جعلته غير مفضل للكثيرين، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف إنتاجه.

توقف إنتاج iPhone 12 mini

وحسبما ذكر موقع gizmochina، وعلى الرغم من أن هذا الجهاز يتميز بتقنية 5G وشاشة بحجم 5.4 بوصة، إلا أنه ظهرت عليه عيوب مثل سعة البطارية الأصغر التي تبلغ 2227 مللي أمبير في الساعة، لذا يعتبره البعض الطراز الأسوأ مبيعًا بين متغيرات iPhone 12 الأربعة.

وتهدف آبل إلى إنتاج من 80 إلى 90 مليون جهاز من سلسلة iPhone 13 القادمة، ويمثل هذا زيادة من 76 مليون وحدة كانت مقررة لمجموعة iPhone 12 الحالية، والتي تم الكشف عنه في النصف الثاني من العام الماضي، فيما يعتقد أيضًا أنه قد لا يتم إطلاق طراز iPhone SE هذا العام أيضًا.

عيوب iPhone 12 mini

ومن المحتمل أن يكون الطلب الأقل من المتوقع على iPhone 12 mini هو السبب الرئيسي وراء توقف الشركة عن استخدام الجهاز، على الرغم من أن هذا لا يزال تقريرًا غير مؤكد.

وتمثل المبيعات العالمية لجهاز iPhone 12 mini حوالي 6٪ فقط من إجمالي الإيرادات الناتجة عن طرازات iPhone 2020، ونتيجة لذلك، هناك تكهنات من شركة الأوراق المالية الأمريكية جي بي مورجان بأن شركة آبل قد توقف إنتاج iPhone 12 mini بحلول الربع الثاني.







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