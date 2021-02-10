آخر تغريدات الصحافي الراحل صلاح مخارش

المواطن - الرياض

نعى العديد من المواطنين والإعلاميين الصحافي والمستشار الإعلامي صلاح مخارش الذي توفي يوم أمس الثلاثاء بعد أزمة صحية مفاجئة أدخل على إثرها أحد مستشفيات أبو ظبي.

تغريدات صلاح مخارش الأخيرة

ونشرت الإعلامية نشوة الرويني صورًا من آخر تغريدات مخارش عن مسبار الأمل الإماراتي الذي وصل أمس إلى المريخ، وعلقت عليها بالقول: “بالأمس تواصلنا واليوم أسمع خبر رحيله، وكانت آخر تغريدة له في حب بلده الثاني الإمارات.. رحمة الله على أخي الغالي #صلاح_مخارش اللهم نور مرقده، وعطر مشھده، وطيّب مضجعه، وآنس وحشته، ونفس كربته، تعازيّ القلبية لأخي عبدالله مخارش الله يصبركم”.

مواطنون ينعون مخارش

ونعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الصحافي الراحل بالقول: “رحم الله #صلاح_مخارش وغفر له وأسكنه فسيح جنّاته .. نعم الرجل ونعم الأخلاق.. لا أنسى دعمه لي في بداياتي الشعرية .. أحر التعازي لأهله ومحبيه”.

أما الإعلامي علي العلياني فقال: “رحم الله الأخ والصديق والأستاذ صلاح مخارش لا أنسى موقفه معي عندما كنت أطرق أبواب الصحافة باحثًا عن فرصة عمل.. تعامل معي وكأني أستاذ كبير في بلاط صاحبة الجلالة، نصحني ودعمني”.

بينما نعى سلمان فهد المالك، الفقيد بقوله: “اللهم ارحم واغفر للصديق والأخ الغالي #صلاح_مخارش الذي فقدناه وفجعنا بوفاته قبل قليل رحمه الله، أحر التعازي لأسرته ولشقيقه الأخ العزيز عبدالله مخارش”، وقال الشاعر فهد المساعد: إنّا لله وإنّا إليه راجعون رحمه الله وغفر له وتجاوز عنه صادق العزاء لك أخوي عبدالله مخارش ولأهله وذويه”.







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