آرسنال يسقط بفخ التعادل أمام بنفيكا

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي آرسنال الإنجليزي في فخ التعادل أمام فريق بنفيكا البرتغالي بهدف لكل فريق ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

أحداث مباراة آرسنال وبنفيكا

وبدأ الجانرز المباراة ضاغطًا بكل قوته وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني باغت نادي بنفيكا، آرسنال محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب لويس ألفونسو بالدقيقة الخامسة والخمسين، ثم بعدها بدقيقتين تمكن الجانرز من إحراز هدف التعادل عبر النجم الصاعد بوكايو ساكا.

ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، بسبب رفض السلطات البرتغالية استضافة فريق الجانرز، لمعاناة إنجلترا من فيروس كورونا المتحور.

موعد مباراة العودة بين الجانرز وبنفيكا

يذكر أن لقاء العودة بين الجانرز وبنفيكا سيقام في إنجلترا يوم الخميس 25 فبراير الجاري على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي كان تغلب على فريق ريال سوسيداد الإسباني برباعية دون رد في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، حيث أُقيمت المباراة في إيطاليا، لرفض السلطات الإسبانية استضافة اليونايتد في إسبانيا بسبب معاناة إنجلترا من فيروس كورونا المتحور.

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