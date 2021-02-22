آرسنال يسقط ضد مانشستر سيتي برأسية سترلينج

المواطن - مروة نبيل

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انتهت مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي، التي أُقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت بتحقيق السيتيزنز لفوز هام بهدف دون رد.

آرسنال ضد مانشستر سيتي:

وبدأت مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي بشكل سريع للغاية، حيث تمكن السيتيزنز من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين فقط من رأسية رحيم سترلينج بعد تلقيه عرضية مميزة من رياض محرز.

وأهدر لاعبو مانشستر سيتي فرصة تعزيز تقدمهم بهدف ثانٍ عند الدقيقة السادسة، بعدما لعب كيفين دي بروين كرة بينية لرحيم سترلينج لينفرد بالمرمى، إلا أنه تأخر في التسديد ليسمك الحارس بالكرة.

ولعب بيرنارد كرة لزميله دي بروين مع على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة الثامنة، ليسدد الكرة ولكنها مرت بجوار القائم، وسيطر لاعبو مانشستر سيتي على اللعب، وظهر الجانرز على الصعيد الهجومي للمرة الأولى عند الدقيقة 30 من تسديدة للاعبه تيرني.

وأطلق إديرسون تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 44، ولكن مرت الكرة بجوار القائم، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي بتأخر الجانرز بهدف نظيف.

شوط سلبي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط السيتيزنز وأطلق زينشينكو تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن ذهبت أعلى العارضة، وكاد دي بروين أن يهز الشباك عند الدقيقة 48، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم.

وسدد جوندوجان كرة قوية عند الدقيقة 56، ولكن حارس الجانرز لينو تألق وأبعدها، وكاد السيتيزنز أن يسجل هدف ثانٍ عند الدقيقة 79 بعدما أرسل جيسوس الكرة إلى كانسيلو، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف آخر، ولكن لم ينجح أي فريق في هز الشباك، لتنتهي مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي بهزيمة الجانرز بهدف دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال عند 34 نقطة ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة ليعزز تواجده في الصدارة.

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