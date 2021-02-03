آل جارالله يحتفلون بزواج ابنهم مالك في أحد رفيدة

المواطن - فهدالقحطاني- أحدرفيدة
احتفلت أسرة آل جارالله بزواج ابنهم مالك بن عبدالرحمن آل جارالله، أحد منسوبي وزارة الصحة، وذلك في محافظة أحد رفيدة بقاعة الشرق طريق لزمة.
وتلقى العريس مالك التبريكات والتهاني من زملائه وأقاربه بهذه المناسبة.
“المواطن” تبارك للعريس مالك وتتمنى له السعادة في حياته الزوجية.
5 مشاراكات
اخوك /ابوالوليد
الف الف مبروووك الله يوفقك في حياتك ويرزقك الذرية الصالحة أنا اشهد بالله إنك ونعم وكفو
سعيد بن مفلح الشهراني
الف الف مبروك يا بو عبد الرحمن ونسأل الله أن يرزقكم السعادة والذرية الصالحة .
ماجد آل جبعان
ماشاءالله تبارك الله
الف مبروك وحياه سعيده بإذن الله
عسى الله يوفقكم
مفرح القحطاني
الف الف مبروووك الله يوفقك في حياتك ويرزقك الذرية الصالحة أنا اشهد بالله إنك ونعم وكفو
يحي ال يزيدي
الف الف الف مبروك
يالجارالله
والف الف الف مبروك يامالك
والله يبارك لكم ويجمع بينكم في خير
ويرزقكم الذرية الصالحة الناصحة