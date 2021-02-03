آل جارالله يحتفلون بزواج ابنهم مالك في أحد رفيدة

المواطن - فهدالقحطاني- أحدرفيدة

احتفلت أسرة آل جارالله بزواج ابنهم مالك بن عبدالرحمن آل جارالله، أحد منسوبي وزارة الصحة، وذلك في محافظة أحد رفيدة بقاعة الشرق طريق لزمة.

وتلقى العريس مالك التبريكات والتهاني من زملائه وأقاربه بهذه المناسبة.

“المواطن” تبارك للعريس مالك وتتمنى له السعادة في حياته الزوجية.







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