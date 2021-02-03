أبرز أرقام بانيغا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

خطف الأرجنتيني إيفر بانيغا الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

بانيغا يتألق

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باللغة الإنجليزية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام بانيغا الموسم الحالي، وتساءل: “كيف تُقيم أداءه هذا الموسم من 10؟”.

وشارك بانيغا في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ونجح في تسجيل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، وقام بـ1158 تمريرة، ووصلت دقة تمريراته إلى 87%، وصنع 36 فرصة تهديفية.

وانضم الأرجنتيني بانيغا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من إشبيلية الإسباني، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية سريعًا، وبات واحدًا من أبرز اللاعبين.

الشباب في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستغل الشباب تأجيل مباراة الهلال ضد العين في الجولة الـ16، وفاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة.







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