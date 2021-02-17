أبرز أرقام نيانغ قبل بداية مشوراه مع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تأمل جماهير النادي الأهلي في ظهور المهاجم السنغالي الدولي مباي نيانغ بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

نيانغ أهلاويًا لنهاية الموسم

وكان الأهلي قد نجح في حسم صفقة السنغالي الدولي قبل دقائق من نهاية فترة الانتقالات الشتوية في السعودية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي، قادمًا صفوف فريق رين الفرنسي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك نيانغ في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية خلال الأيام الماضية، وتأكدت جاهزيته من الناحية الطبية، ولكن هناك صعوبة في الدفع به في التشكيلة الأساسية لمباراة العين لعدم جاهزيته اللياقية.

السنغالي يتألق مع 7 أندية

ويملك نيانغ صاحب الـ26 عامًا مسيرة مميزة، حيث لعب في صفوف 7 أندية قبل انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وخاض 92 مباراة مع رين الفرنسي، ونجح في تسجيل 30 هدفًا.

ولعب 79 مباراة مع ميلان الإيطالي، وأحرز 12 هدفًا، وخاض 30 لقاءً بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي كان الفرنسي، ونجح في هز الشباك 5 مرات، وشارك في 29 مواجهة مع تورينو الإيطالي وسجل 4 أهداف.

وشارك نيانغ في 22 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونبلييه الفرنسي، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وخاض 16 لقاءً مع واتفورد الإنجليزي، وهز الشباك مرتين، فيما لعب 14 مواجهة مع جنوى الإيطالي وأحرز 5 أهداف.

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