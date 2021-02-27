أبل تستعد لإطلاق iPad Pro بمميزات جديدة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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ذكرت تقارير أبرزتها صحيفة ديلي اكسبريس أن شركة أبل تخطط لإطلاق iPad Pro في أقرب وقت في الشهر المقبل، مع تحسين الأداء الخاص مع جودة الشاشة أيضًا.

أبل تستعد لإطلاق iPad Pro

ومن المتوقع أن تكون أبل في المراحل النهائية من إنتاج طرازات iPad Pro الجديدة كليًا، ومع توقع عقد حدث أبل التالي في شهر مارس ، فمن المحتمل أن تظهر أجهزة الكمبيوتر اللوحي من الجيل التالي بشكل بارز في العرض التقديمي، ووفقًا للتحديثات الجديدة، ستكون الشاشة هي التحديث الأبرز لجهاز iPad Pro الجديد.

وذكرت التقارير أن شركة أبل ستبتعد عن شاشات اللمس ذات الإضاءة الخلفية LED الموجودة في طراز iPad Pro الحالي وستنتقل إلى شاشات miniLED، ويعرف عن مصابيح LED بأنها أصغر كثيرًا ومجمعة بإحكام معًا، وتتيح هذه الشبكة الكثيفة من مصابيح LED خلف وحدات البكسل تحكمًا أكبر لتقديم ألوان سوداء أكثر عمقًا وتمثيلًا أكثر دقة للألوان، كما أنها أفضل لاستهلاك الطاقة ، لذا يمكنها زيادة عمر البطارية لجهاز iPad Pro التالي.

مواصفات iPad Pro

من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن miniLED سيكون تحديثًا كبيرًا مقارنة بالجيل السابق ، إلا أنها ليست طفرة مثل شاشة OLED، ومن أجل إنشاء اللون الأسود على الشاشة ، يتم إيقاف تشغيل البكسل تمامًا – مما يؤدي إلى إنشاء ظلال من اللون الأسود ويعني أن الشاشة لا تستخدم أي طاقة لعرض اللون.

كذلك من المتوقع أن تتضمن الأجهزة إصدار iPad يدعم الاتصال بشبكات 5G للمرة الأولى في أجهزة أيباد، كما تشير التوقعات إلى أن الجيل القادم من الأجهزة يتضمن إكسسوارات مغناطيسية مدمجة، كما تشير التسريبات إلى أن iPad mini القادم يحظى بالنصيب الأكبر من التغييرات في التصميم، حيث من المتوقع أن يتميز بحواف أنحف للشاشة التي ستتميز بحجم أكبر من 9 بوصات تقريباً.

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