أبناء متوفى بكورونا في مصر يستخرجون جثته

المواطن - متابعة

أصيبت إحدى الأسر في مصر بصدمة بعدما اكتشفوا أن والدهم المتوفى في المستشفى، دفنه أشخاص آخرون بالخطأ وأن عليهم أن يحفروا قبره مجددًا لنقل جثمانه إلى مقابر الأسرة.

تفاصيل تبديل الجثة في مصر

الواقعة حدثت في محافظة دمياط حيث عندما قام مستشفى مخصص للعزل الصحي بتسليم جثة بديلة لأسرة متوفى بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع ” صدى البلد” فإن شخصًا كان قد أصيب بكورونا، وتم نقله إلى العزل، ولكن تدهورت حالته الصحية ومات متأثرًا بإصابته، وإثر وفاته اتصلت إدارة المستشفى بأبنائه للحضور بسيارة إسعاف لاستلام الجثمان ودفنه، إلا أن أبناءه فوجئوا في المستشفى أثناء تسليم الجثة أنها ليست جثة والدهم وإنما جثة رجل آخر.

وتبين أن جثمان والدهم استبدل، وتم دفنه في مقابر أسرة أخرى فتم تشكيل لجنة لفتح القبر وإعادة الجثة فيما باشرت الجهات الرسمية التحقيق لكشف سبب هذا الإهمال.

حالات كورونا في مصر

ويبلغ عدد حالات كورونا في مصر حتى الآن 170 ألف شخص تعافى منهم قرابة 133 ألف شخص، فيما بلغ عدد الوفيات 9700 شخص حيث بدأت حالات الكورونا في الارتفاع مؤخرًا بعد فترة من السيطرة على الإصابات.

يذكر أنه بالأمس أعلنت وزارة الصحة والسكان، المصرية، خروج 323 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132698 حالة حتى اليوم.







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