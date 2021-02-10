أبها تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم

المواطن - الرياض

سجلت أبها أدنى درجات الحرارة اليوم الأربعاء العاشر من فبراير 2021 وذلك عند 5.4 درجات مئوية فيما سجلت جدة أعلى درجة حرارة عند 22.5 درجة.

درجات الحرارة اليوم

ونشر أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند بيانًا بدرجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم في 28 مدينة سعودية حيث سجلت طريف 6 درجات فيما سجلت كل من القصيم وحائل 7 درجات بينما سجلت خميس مشيط 7.1 درجة والقريات 7.8 درجة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياح سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الرياض ،الشرقية)، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

درجة الحرارة المسجلة اليوم في 28 محطة







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