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أبها يتقدم والهلال يتعادل سريعًا بدوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الـ17

أبها يتقدم والهلال يتعادل سريعًا بدوري محمد بن سلمان

2021/02/04
الساعة 7:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أبها يتقدم والهلال يتعادل سريعًا بدوري محمد بن سلمان الشهري يُسجل - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 الهلال ضد أبها
1.1 الفريقان في دوري محمد بن سلمان

بدأت مباراة الهلال ضد أبها المقامة على استاد الأمير فهد بن فهد في العاصمة الرياض بشكل سريع، لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بعد مرور 13 دقيقة فقط.

 

الهلال ضد أبها

ويلعب الهلال ضد أبها الآن ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 11 دقيقة.

وجاء هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عن طريق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عن طريق رياض شراحيلي، ولم يستمر التقدم كثيرًا، حيث أدرك الهلال التعادل بعد دقيقتين فقط.

 

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعدما اهتزت شباك عبدالله المعيوف بالهدف الأول، ومن لعبة سريعة، وصلت الكرة إلى صالح الشهري ليسدد كرة أرضية، ويحرز التعادل لفريقه عند الدقيقة 13.

الهلال ضد أبها
الشهري يُسجل – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وسبق أن لعب الفريقان 5 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، فيما فشل الفريق الضيف في تحقيق الفوز، ويمكن الاطلاع على تاريخ مواجهاتهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، فيما يقع الفريق الأبهاوي في المركز العاشر برصيد 21 نقطة من 16 لقاءً.


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