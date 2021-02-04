أبها يتقدم والهلال يتعادل سريعًا بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة الهلال ضد أبها المقامة على استاد الأمير فهد بن فهد في العاصمة الرياض بشكل سريع، لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بعد مرور 13 دقيقة فقط.

د11’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️

الهدف الأول لـ ⁦@abhaFC⁩ عن طريق رياض شراحيلي #الهلال_أبها pic.twitter.com/IsG0EuNyIl — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 4, 2021

الهلال ضد أبها

ويلعب الهلال ضد أبها الآن ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 11 دقيقة.

وجاء هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عن طريق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عن طريق رياض شراحيلي، ولم يستمر التقدم كثيرًا، حيث أدرك الهلال التعادل بعد دقيقتين فقط.

د13’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️

هدف التعادل لـ⁦@Alhilal_FC⁩ عن طريق صالح الشهري #الهلال_أبها pic.twitter.com/36f0PNjpfg — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 4, 2021

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعدما اهتزت شباك عبدالله المعيوف بالهدف الأول، ومن لعبة سريعة، وصلت الكرة إلى صالح الشهري ليسدد كرة أرضية، ويحرز التعادل لفريقه عند الدقيقة 13.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وسبق أن لعب الفريقان 5 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، فيما فشل الفريق الضيف في تحقيق الفوز، ويمكن الاطلاع على تاريخ مواجهاتهما عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، فيما يقع الفريق الأبهاوي في المركز العاشر برصيد 21 نقطة من 16 لقاءً.







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