أبها يدعم صفوفه بالبوسني بنجامين تاتار

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع البوسني الدولي بنجامين تاتار؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بنجامين تاتار في أبها:

ونشر حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يضم أبرز لمسات الوافد الجديد وبعض أهدافه، وصور له مع الأندية التي لعب في صفوفها، وعلق قائلًا: “اللاعب الدولي البوسني بنجامين تاتار أبهاوي”.

ويُجيد بنجامين تاتار صاحب الـ26 عامًا اللعب في أكثر من مركز، حيث يُمكنه اللعب في مركز الوسط أو جناح أيسر أو مهاجم، وسبق أن لعب في صفوف العديد من الأندية الكرواتية، فيما يُعد ساراييفو البوسني آخر فريق مثله.

وجاء تعاقد نادي أبها مع تاتار ليكون بديلًا للاعبه الأسترالي كريغ غودوين الذي تم توقيع مخالصة مالية معه قبل بضعة أيام، بسبب ظروف عائلية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبها في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 لقاءات، وخسر 7 مرات.







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