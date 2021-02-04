أبها يُزيد جراح الهلال بثلاثية بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي أبها المفاجأة مساء اليوم الخميس، بالفوز على الهلال بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من لقاء الهلال وأبها

وكان الشوط الأول من اللقاء، شهد تقدم أبها بالهدف الأول عبر اللاعب رياض شراحيلي بالدقيقة الـ11، ثم تعادل صالح الشهري سريعًا للأزرق في الدقيقة الـ13.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح الزعيم في العودة سريعًا وإحراز الهدف الثاني عبر اللاعب كاريلو لتُصبح النتيجة 2-1 للأزرق بالدقيقة الـ68.

إثارة حقيقية في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني استمرت الإثارة بين الفريقين حيث ألغى الحكم الأوزبكي هدفًا للفرنسي غوميز بالدقيقة الرابعة والسبعين بسبب التسلل.

ونجح بعدها فريق أبها في إضافة هدف التعادل برأسية قاتلة من اللاعب الجزائري مهدي تاهرات بالدقيقة الخامسة والسبعين.

وفي ظل سعي الهلال لإضافة الهدف الثالث، باغته اللاعب التونسي سعد بقير بإحراز هدف الفوز الثالث لأبها بالدقيقة التسعين من تصويبة مخادعة.

وحقق أبها بهذه النتيجة أول فوز له في تاريخ مواجهاته ضد الهلال، حيث أصبح رصيده 24 نقطة بالمركز السابع، بينما تجمد رصيد الأزرق عند 30 نقطة في المركز الثاني.

وكان الزعيم خسر مباراة السوبر السعودي يوم السبت الماضي، بعد أن خسر من النصر بثلاثية دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.







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