أبها يُعاني آخر 5 جولات في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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يُعاني أبها بقيادة مدربه التونسي عبدالرزاق الشابي من تراجع الأداء والنتائج في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها يتراجع

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل جيد، حيث تمكن في آخر 5 مباريات من تحقيق 3 انتصارات متتالية وتعادل مرة وخسر أخرى.

ومع بداية منافسات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تراجع فارس الجنوب بشكل لافت، ما أثار غضب جماهيره، حيث إنه تلقى 4 هزائم وفاز في مباراة واحدة فقط أمام الهلال بنتيجة 3/2، ليحصد 3 نقاط من أصل 15 نقطة متاحة.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل متراجع على الصعيد الدفاعي خلال منافسات الدور الثاني، حيث استقبلت شباكه 14 هدفًا خلال 5 جولات، في حين أنه استقبل 7 أهداف آخر 5 جولات في الدور الأول، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

مواجهة النصر في دوري محمد بن سلمان

ويستعد فارس الجنوب لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثامن بـ28 نقطة.

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