أبو فروة يضبط الضغط وغني بفيتامين C وهذه أبرز فوائده

المواطن- محمد داوود- جدة

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تحرص العديد من الأسر خلال موسم الشتاء على تناول الكستناء الذي يعرف في السعودية باسم أبو فروة، ويمكن تناوله مسلوقًا أو مشويًّا أو معدًّا داخل الفرن، إذ يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات وله فوائد مختلفة للحفاظ على صحة الجسم.

بناء خلايا الدم:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة روان محمد لـ”المواطن“: إن تناول أبو فروة يزداد في موسم الشتاء، وتعتبر من الوجبات الخفيفة ولها فوائد عديدة منها المحافظة على نسبة الكوليسترول في الدم لاحتوائه على الكثير من الألياف الغذائية المفيدة، كما يساعد على بناء خلايا الدم الحمراء بجسم الإنسان، وذلك بفضل حمض الفوليك الذي يحتوي عليه، ويحتوي على الكثير من المعادن كالمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم الذي يساعد على ضبط مستوى الضغط المرتفع عند مرضى الضغط، ويساعد الحديد والكالسيوم على صحة الأسنان والعظام، ويقي من الإصابة بمرض فقر الدم، وضبط معدل ضربات القلب.

غني بفيتامين C:

ولفتت إلى أن الكستناء غنى جدًّا بفيتامين C، مما يجعله مختلفًا عن بقية المكسرات الأخرى، كما يساعد في سرعة الشفاء والوقاية من ضرر الجذور الحرة، والحد من خطر بعض أنواع السرطان وأمراض القلب، كما أن محتوى الدهون منخفض جدًّا وتهيمن عليه الأحماض الدهنية غير المشبعة في الغالب، ويعد من الأطعمة النباتية الخالية من الجلوتين، ولذلك فإن وصفة أبو فروة المشوي مع المشروم والسبانخ تعد من الأغذية النباتية التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية.

يمد الجسم بالطاقة:

وتابعت أن أبو فروة يمد الجسم بالطاقة عندما تنخفض الطاقة في أجسامنا في فصل الشتاء بسبب برودة الطقس مما يزيد من الكسل، ولكن هذا الغذاء مليئ بالكربوهيدرات المركبة التي تعمل على تعزيز الطاقة في الجسم وزيادة الشعور بالدفء، كما أنه يخفف من نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يساعد أبو فروة على التخفيف من مدة وأعراض نزلات البرد والإنفلونزا؛ بسبب محتواها الغني من فيتامين C- كما أوضحت- مع التأكيد بأن هذه الوجبة خفيفة وصحية للأطفال أيضًا.

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