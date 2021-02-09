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أحمد الحبيب أبهاوي حتى 2024
بعد ظهوره بشكل جيد

أحمد الحبيب أبهاوي حتى 2024

2021/02/09
الساعة 5:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أحمد الحبيب أبهاوي حتى 2024 الحبيب بعد التوقيع - المصدر @abhaFC
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 أحمد الحبيب مع أبها
1.1 أبها في دوري محمد بن سلمان

أعلن نادي أبها عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد الحبيب لمدة 3 أعوام، ليستمر في صفوفه حتى 2024.

أحمد الحبيب مع أبها

ونشر حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب أحمد الحبيب بعد توقيع العقد الجديد، ويرتدي قميص الفريق يحمل رقم 2024، وتمنى له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

 

أحمد الحبيب
الحبيب بعد التوقيع – المصدر @abhaFC

وشارك أحمد الحبيب صاحب الـ28 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في 3 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، أمام الشباب، الرائد والنصر.

وبدأ الحبيب مشواره في صفوف العدالة قبل أن ينتقل إلى نادي نجران موسم 2013، ولعب معه موسمين، وانضم بعد ذلك إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمدة موسمين أيضًا، ثم إلى الاتفاق، ويلعب مع أبها منذ عام 2019.

 

نجم نادي أبها احمد الحبيب
الحبيب – المصدر @abhaFC

أبها في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من الفوز في 7 مباريات والخسارة في مثلها، والتعادل 3 مرات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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