أحمد الحبيب أبهاوي حتى 2024

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد الحبيب لمدة 3 أعوام، ليستمر في صفوفه حتى 2024.

أحمد الحبيب مع أبها

ونشر حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب أحمد الحبيب بعد توقيع العقد الجديد، ويرتدي قميص الفريق يحمل رقم 2024، وتمنى له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وشارك أحمد الحبيب صاحب الـ28 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في 3 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، أمام الشباب، الرائد والنصر.

وبدأ الحبيب مشواره في صفوف العدالة قبل أن ينتقل إلى نادي نجران موسم 2013، ولعب معه موسمين، وانضم بعد ذلك إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمدة موسمين أيضًا، ثم إلى الاتفاق، ويلعب مع أبها منذ عام 2019.

أبها في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من الفوز في 7 مباريات والخسارة في مثلها، والتعادل 3 مرات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







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