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أحمد حجازي: كنت أتمنى أن يكون الهدف بمكسب
قاد الاتحاد للتعادل مع الأهلي

أحمد حجازي: كنت أتمنى أن يكون الهدف بمكسب

2021/02/12
الساعة 2:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أحمد حجازي: كنت أتمنى أن يكون الهدف بمكسب حجازي - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 أحمد حجازي يُعلق على هدفه في الديربي
1.1 الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

أعرب المدافع المصري الدولي أحمد حجازي عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم.

أحمد حجازي يُعلق على هدفه في الديربي

ونشر أحمد حجازي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاحتفاله بهدفه في ديربي جدة، اليوم الجمعة، وعلق قائلًا: “أول هدف كنت أتمنى أن يكون بمكسب.. وإن شاء الله المباريات القادمة تكون دائمًا مكسبًا”.

 

نجم نادي الاتحاد حجازي
حجازي يحتفل بالهدف – المصدر spl

ونجح أحمد حجازي في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند الدقيقة 86، ليقود الاتحاد لخطف نقطة ثمينة، بعدما كان قريبًا من الخسارة بهدف دون رد، في ديربي جدة بالجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانضم أحمد حجازي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي، وأصبح من العناصر الأساسية في تشكيلة العميد، وساهم في تحسن الأداء الدفاعي كثيرًا.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر spl

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد ديربي جدة، رفع الفريق الأول لكرة بنادي الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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