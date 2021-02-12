أحمد حجازي: كنت أتمنى أن يكون الهدف بمكسب

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدافع المصري الدولي أحمد حجازي عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم.

أحمد حجازي يُعلق على هدفه في الديربي

ونشر أحمد حجازي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاحتفاله بهدفه في ديربي جدة، اليوم الجمعة، وعلق قائلًا: “أول هدف كنت أتمنى أن يكون بمكسب.. وإن شاء الله المباريات القادمة تكون دائمًا مكسبًا”.

ونجح أحمد حجازي في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عند الدقيقة 86، ليقود الاتحاد لخطف نقطة ثمينة، بعدما كان قريبًا من الخسارة بهدف دون رد، في ديربي جدة بالجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانضم أحمد حجازي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي، وأصبح من العناصر الأساسية في تشكيلة العميد، وساهم في تحسن الأداء الدفاعي كثيرًا.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد ديربي جدة، رفع الفريق الأول لكرة بنادي الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







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