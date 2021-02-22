أرامكو: إعلان توزيعات الأرباح ونتائج 2020 المالية يوم 22 مارس

المواطن - الرياض

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قالت شركة أرامكو السعودية: إنها ستعلن عن توزيعات أرباحها وأبرز نتائجها المالية للعام المالي 2020م، يوم الأحد 8 شعبان 1442هـ الموافق 21 مارس 2021م قبل افتتاح الجلسة.

الشركة تعلن التفاصيل:

وذكرت الشركة في بيان أنها ستعلن القوائم المالية للعام المالي 2020م، يوم الاثنين 9 شعبان 1442هـ الموافق 22 مارس 2021م، وسيعقب ذلك البث الإلكتروني للنتائج المالية في تمام الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، بحسب “العربية”.

أرباح الربح الثالث:

كانت الأرباح الفصلية لشركة أرامكو السعودية في الربع الثالث من 2020، قد تراجعت 44.6% إلى 44.2 مليار ريال، مقابل 79.8 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح بنسبة 79.6%، مقابل الأرباح المحققة في الربع الثاني من 2020، والتي كانت 24.6 مليار ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت الشركة أرباحًا بلغت قيمتها بعد الزكاة والضريبة 131.3 مليار ريال، مقابل 255.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 48.6%.

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