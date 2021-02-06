أرتيتا يواجه خطر الإقالة بعد لقاء أستون فيلا ضد آرسنال

المواطن - محمد سمعه

يواجه المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الجانرز، خطر الإقالة من منصبه، بعد نتيجة مباراة أستون فيلا ضد آرسنال التي انتهت بخسارة الجانرز بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتعرض الجانرز للخسارة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، حيث خسر بالجولة الثانية والعشرين أمام فريق ولفرهامبتون، ثم سقط اليوم في فخ الخسارة ضد نادي أستون فيلا، مما يُضعف فرص الفريق اللندني في الوصول لمركز أوروبي مؤهل للمشاركة في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.

خسارة لقاء أستون فيلا ضد آرسنال تُهدد الجانرز أوروبيًّا:

وبعد أن كان الجانرز حقق نتائج إيجابية في سبع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي بواقع الفوز في خمسة لقاءات والتعادل في مباراتين، خسر الجانرز مباراتين متتاليتين ليضعف آماله في المنافسة على مركز أوروبي مؤهل.

وربما تفكر إدارة الجانرز بعد مباراة أستون فيلا ضد آرسنال، في إقالة أرتيتا على غرار ما فعلته إدارة تشيلسي الإنجليزي مع المدرب فرانك لامبارد، حيث أقالته وقامت بتعيين المدرب الألماني توماس توخيل مكانه.

وبعد الخسارة، أصبح رصيد أستون فيلا 35 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الجانرز عند 31 نقطة في المركز العاشر.

موعد المباراة المقبلة لـ آرسنال بالبريميرليج:

سيواجه آرسنال في الجولة الـ24 فريق ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل 14 فبراير.

وكان نيوكاسل تغلب على فريق ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل بيرنلي مع برايتون بهدف لكل فريق، وتعادل فولهام بدون أهداف مع فريق ويست هام يونايتد.

ويواجه حاليًّا مانشستر يونايتد، ضيفه إيفرتون في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.







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