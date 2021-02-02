أرقام أمرابط في 3 مواسم بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المغربي نور الدين أمرابط مستوى مميزًا مع النصر خلال منافسات المواسم الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أمرابط يتألق مع النصر

وكشف حساب “دوري بلس” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام نور الدين أمرابط مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات الدور الأول في آخر 3 مواسم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وساهم أمرابط في تسجيل 18 هدفًا مع النصر في الدور الأول منذ انضمامه إلى صفوفه، حيث أحرز 5 أهداف وصنع 4 آخرين موسم 2018/ 2019، وفي الموسم التالي، سجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين، وقدم تمريرتين حاسمتين هذا الموسم.

وينتهي تعاقد النجم المغربي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ولم يتم حسم أمر تجديد عقده حتى الآن، في الوقت الذي ألمح فيه إلى احتمالية الرحيل.

النصر هذا الموسم

وبدأ نادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمستوى مخيب للآمال قبل أن ينتفض في الجولات الأخيرة، ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 21 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة.

ونجح في التتويج بلقب كأس بيرين للسوبر السعودي بعد تغلبه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بثلاثية دون رد، ليكون أول فريق يحصد البطولة مرتين على التوالي بعد حسمه النسخة الماضية على حساب التعاون.







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