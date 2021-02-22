أرقام برادلي جونز قد تُجبر النصر على بيعه

المواطن - محمد سمعه

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أصبح نادي النصر يفكر في التخلص من الحارس الأسترالي برادلي جونز؛ وذلك بسبب أرقامه التي حققها مؤخرًا، إضافة إلى أخطائه التي ارتكبها ببعض المباريات منذ بداية الموسم.

أرقام برادلي جونز في 100 مباراة

ولعب جونز مع النصر في 100 مباراة حيث استقبلت شباكه 98 هدفًا، ونجح فقط في الحفاظ على نظافة شباكه في 39 مباراة.

كذلك انتقد جمهور النصر، استمرار جونز مع الفريق، حيث طالبوا في أكثر من مناسبة بالتخلي عنه، وضم حارس آخر.

محمد العويس قد يكون بديل جونز

وكان الحارس الدولي محمد العويس حارس الأهلي ألمح إلى إمكانية انضمامه لـ النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد أن نُشرت صورة له وهو يُهدي قفازيه لأحد الحراس في قطاع الناشئين بنادي النصر.

وكان برادلي جونز انضم إلى النصر في عام 2018 قادمًا من فريق فينورد الهولندي، كما سبق له وأن لعب في صفوف أندية عدة مثل ليفربول الإنجليزي وديربي كاونتي الإنجليزي وبرادفورد سيتي الإنجليزي وميدلزبره الإنجليزي.

جدير بالذكر أن النصر، يستعد غدًا لمواجهة الهلال في الجولة العشرين بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض.

وسيبدأ اللقاء في تمام الساعة الـ8:35 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” معقل نادي النصر في الرياض.

ويرغب العالمي في تحقيق الفوز، وذلك بعد الخسارة في آخر جولتين دوريًا من فريقي الشباب والقادسية، أما الهلال فيود تحت قيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي تحقيق الفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 39 والمنافسة على صدارة الدوري.

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