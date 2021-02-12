أرقام تاريخية لـ الأهلي المصري بعد تتويجه بالبرونزية

المواطن - محمد سمعه

حقق النادي الأهلي المصري، العديد من الأرقام التاريخية، وذلك بعد تتويجه بالميدالية البرونزية مساء أمس الخميس على حساب فريق بالميراس البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية 2020 التي أُقيمت في قطر.

وأصبح المارد الأحمر أكثر فريق يشارك في كأس العالم للأندية بواقع 15 مباراة، كما سجل الفريق المصري في البطولة 12 هدفًا ليعادل عدد أهداف فريق الرجاء البيضاوي المغربي، ويُصبح أكثر فريق عربي وإفريقي مسجلًا للأهداف بالبطولة.

وللمرة الأولى يتمكن المارد الأحمر من الفوز على فريق برازيلي في مونديال الأندية بعد خسارتيه من ناديي إنترناسيونال وكورينثيانز البرازيليين في نسختي مونديال الأندية 2006 و 2012.

الأهلي المصري يُعادل رقم مونتيري المكسيكي

وحقق المارد الأحمر الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، معادلًا رقم نادي مونتيري المكسيكي.

كذلك للمرة الأولى، يفوز الأهلي المصري بركلات الجزاء الترجيحية في مباراة بمونديال الأندية بعد أن شارك في 6 نسخ من البطولة.

أحداث مباراة الأهلي وبالميراس

وكان الشوط الأول من المباراة ضد بالميراس، بدأ بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي المارد الأحمر، حيث أهدر عمرو السولية وبعده محمد مجدي قفشة فرصة إحراز الهدف الأول للأهلي في الشوط الأول.

وبعد ذلك لم يظهر نادي بالميراس في الكثير من الفرص الخطيرة على شباك الأهلي في ظل تألق كبير من الحارس المصري المميز محمد الشناوي.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمر الأهلي المصري في ضغطه الهجومي سعيًا لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وشهدت المباراة إصابة اللاعب طاهر محمد طاهر، ليدخل بدلًا منه اللاعب أكرم توفيق، وذلك من أجل التأمين الدفاعي.

ولم تتغير النتيجة لينتهي الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، ليفوز الأهلي بـ 3 ركلات مقابل ركلتين للفريق البرازيلي، حيث سجل للأهلي النيجيري جونيور أجايي ومحمد هاني والمغربي بدر بانون، بينما أهدر للمارد الأحمر كل من مروان محسن وعمرو السولية.

وكان الحارس محمد الشناوي تألق وتصدى لركلتي جزاء من لاعبي نادي بالميراس.







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