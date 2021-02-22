أرقام خرافية لـ ميسي بعد تعادل برشلونة وقادش

المواطن - محمد سمعه

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حقق نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أرقامًا خرافية، وذلك أثناء مشاركته بمباراة قادش التي أُقيمت في الدوري الإسباني.

وذكر الحساب الرسمي للبارشا عبر “تويتر” أن ميسي تخطى عدد مشاركات اللاعب السابق تشافي هيرنانديز مع الفريق الكتالوني، بواقع 506 مشاركات لميسي مع البارشا.

كما نجح ميسي في أن يُسجل أول أهدافه في شباك قادش ليكون الأخير الفريق رقم 38 في الدوري الإسباني، الذي يُسجل النجم الأرجنتيني في شباكه.

كذلك تساوى ميسي في عدد الأهداف في الدوري الإسباني مع المتصدر، المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد، حيث سجل كل منهما 16 هدفًا.

أحداث مباراة برشلونة وقادش

وكان ميسي سجل الهدف الأول لـ برشلونة في شباك قادش بالدقيقة الـ32 من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب أليخاندرو فيرنانديز لفريق قادش بالدقيقة التسعين من ركلة جزاء أيضًا.

يذكر أن البارشا سيواجه فريق إلتشي في الجولة الأولى والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإسباني بعد غد الأربعاء.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، بعد التعادل مع قادش.

رسالة موناكو للاعبي برشلونة

وفي وقت سابق، قدم نجوم فريق موناكو الفرنسي رسالة بشكل غير مباشر للاعبي Barcelona الإسباني، وذلك بعد فوز موناكو على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وهو منافس الفريق الكتالوني حاليًا بـ دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان، تفوق على برشلونة برباعية لهدف يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة نادي موناكو أمس الأحد في الدوري الفرنسي.

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