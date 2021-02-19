أرقام منتخب السعودية في التصفيات الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

يسعى منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد للظهور بشكل جيد في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر وكأس العالم 2023 في الصين.

أبرز أرقام منتخب السعودية

وخاض منتخب السعودية الأول لكرة القدم 4 مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وبفارق نقطة عن أوزبكستان المتصدر من 5 مواجهات.

وظهر لاعبو الأخضر بشكل مميز سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، حيث استقبل المنتخب السعودي 4 أهداف حتى الآن، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، ونجح في هز الشباك 3 مرات.

وتعادل منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع اليمن إيجابيًا بنتيجة 2/2، وفاز على سنغافورة بثلاثية دون رد، وتعادل بدون أهداف مع فلسطين، وتمكن من الفوز على أوزبكستان بثلاثية مقابل هدفين.

السعودية ضد اليمن

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد مباراة السعودية ضد اليمن ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة، حيث تقرر إقامتها الشهر المقبل في الرياض، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أصدر، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا بشأن التصفيات الآسيوية المزدوجة، حيث قرر تأجيلها وإقامة 4 مباريات فقط خلال شهر مارس، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيانه أنه سيقوم بفتح الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر