أرقام ميلويفيتش وكاريلي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير المدربان الصربي فلادان ميلويفيتش والبرازيلي فابيو كاريلي بشكل جيد مع الأهلي والاتحاد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل ديربي جدة اليوم.

الأهلي مع ميلويفيتش

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة ميلويفيتش 27 مباراة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح في تحقيق الفوز 15 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 8 مواجهات.

وظهر الأهلي بشكل مميز هجوميًا مع ميلويفيتش، حيث نجح في تسجيل 44 هدفًا، إلا أنه يُعاني دفاعيًا، واهتزت شباكه 37 مرة، وتمكن من تحقيق الفوز في ديربي جدة الأول وخسر الثاني، وذلك وفقًا لحساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على “تويتر”.

الاتحاد مع كاريلي

على الجانب الآخر، قاد كاريلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في 29 مباراة خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق الفوز في 11 مواجهة وتعادل في مثلهم، وخسر 7 لقاءات حتى الآن.

ونجح الاتحاد في تسجيل 41 هدفًا مع كاريلي، ويُقدم أداء دفاعيًا مميزًا خاصة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بعد التعاقد مع المصري الدولي أحمد حجازي، حيث استقبل 29 هدفًا، وخسر الديربي الأول وفاز في الثاني.

ديربي جدة اليوم

وستُقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد، مساء اليوم الخميس، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويدخل الفريقان المواجهة بهدف تحقيق الفوز والتقدم في الترتيب.

وقبل ديربي جدة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.







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