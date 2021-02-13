أرقام ولمحات من مواجهات سابقة بين النصر والشباب

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم السبت، مباراة النصر والشباب، حيث تُقام على ملعب “مرسول بارك” معقل نادي النصر في الرياض.

النصر والشباب لعبا 31 مباراة بمختلف البطولات:

وسبق للعالمي أن لعب مع الشباب في 31 مباراة في بطولات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد، حيث حقق الشباب الفوز في 12 لقاء، بينما فاز النصر في 11 مباراة مقابل 8 مباريات انتهت بالتعادل بين الفريقين.

وسجل النصر 34 هدفًا، بينما أحرز الشباب 36 هدفًا.

وخلال مباريات الفريقين ببطولة دوري المحترفين، تقابل كل منهما مع الآخر في 25 لقاء، حيث فاز الشباب في تسع مواجهات والنصر في ثمانية، بينما كان التعادل حاضرًا بين النصر والشباب في 8 مباريات وأحرز الفريقان 26 هدفًا في شباك الآخر بالدوري.

موعد مباراة النصر والشباب:

وستنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً على ملعب “مرسول بارك” في الرياض معقل النصر.

ويسعى الشباب إلى الفوز والوصول للنقطة رقم 38 والانفراد بصدارة دوري المحترفين، بينما يريد النصر الفوز للوصول إلى النقطة رقم 28 والصعود للمركز الخامس في جدول الترتيب.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز الشباب على النصر بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي أُقيمت في نوفمبر الماضي وشهدت أحداثًا مثيرة للجدل بسبب أخطاء الحكم شكري الحنفوش.

يذكر أن الشباب كان هزم نادي الرائد برباعية مقابل هدف في الجولة الـ17، بينما تعادل النصر مع الفتح بهدف لكل فريق يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الـ16 التي كانت مؤجلة بين الفريقين.







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