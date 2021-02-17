أزمة النصر تؤثر على الشباب ضد الفتح

المواطن - مروة نبيل

أكد النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد”، أن أزمة النصر ستلقي بظلالها على مباراة الشباب ضد الفتح المقبلة، وطالبوا بعدم الدفع بالنجم البرازيلي سيبا.

الشباب ضد الفتح:

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الفتح على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الشباب ضد الفتح المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالليوث بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.

الأزمة ستؤثر على الشباب:

وعلق محمد العنزي قائلًا: “الشباب أمام مباراة مهمة لتثبيت صدارته، وأتوقع أحداث مباراة النصر سوف تؤثر على الفريق.. وكان على إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان التعامل مع ما حدث بذكاء أكثر”.

وقال محمد الشيخ: “أتوقع إدارة الشباب قادرة على إخراج الفريق من تأثير القضية.. رغم أن المباراة أقرب للشباب إلا أن الفتح قادر”، وتابع جمال عارف: “أرى أن القضية ستؤثر على الشباب ضد الفتح .. ولو كنت مدربًا لفريق الشباب لن ألعب سيبا”.

الانضباط تُعاقب عبدالغني والبلطان:

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف عبدالغني بشكل مؤقت عن مرافقة الفريق الأول، وحرمان خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ15 يومًا، طبقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها إلى أن العقوبات الموقعة وفقًا للمادتين 149 و152 من اللائحة، وذلك في قرار قابل للاستئناف، لحين إكمال التحقيقات والاستماع لجميع الأطراف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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