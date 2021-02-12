أزمة بصفوف ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتي

المواطن - محمد سمعه

يواجه الفريق الكروي الأول بـ ليفربول الإنجليزي أزمة، وذلك قبل مواجهة نادي ليستر سيتي غدًا السبت بالجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021.

وأكد المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز، بحسب الموقع الرسمي للنادي، أن الريدز سيخوض مواجهة ليستر سيتي بدون فابينيو الذي يُعاني من إصابة عضلية.

الشكوك تحوم حول فابينيو قبل مواجهة لايبزيج:

كذلك تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة فابينيو في لقاء الريدز ولايبزيج الألماني المقرر يوم الثلاثاء القادم بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما ذكر كلوب على أن لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا سيحتاج لـ14 يومًا أو 21 يومًا من أجل التعافي من إصابة تعرض لها بالركبة في ديسمبر الماضي.

السيتي يحرج ليفربول:

يذكر أن ليفربول خسر بنتيجة ثقيلة أمام مانشستر سيتي برباعية لهدف يوم الأحد الماضي ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، حيث سجل للريدز محمد صلاح، بينما سجل رباعية مانشستر سيتي كل من إلكاي جوندوجان هدفين وفيل فودين هدفًا والإنجليزي رحيم سترلينج هدفًا.

ويحتل الريدز حاليًّا قبل مواجهة ليستر سيتي المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

وكان ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019/ 2020 للمرة الأولى بمُسماه الجديد “البريميرليج” بعد أن كان حقق آخر ألقابه في موسم 1989/ 1990.







شارك الخبر