أزمة تواجه ليفربول بسبب فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية أمس الخميس عن أن نادي ليفربول الإنجليزي يواجه أزمة بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، وذلك قبل مواجهة نادي لايبزيج الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة Sky Sports العالمية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيدرس تأجيل مباراة الريدز ضد لايبزيج المقرر إقامتها في ألمانيا يوم 16 فبراير الجاري في ذهاب دور الـ16، بسبب رفض الحكومة الألمانية دخول الريدز للأراضي الألمانية نتيجة تفشي كورونا.

اتحاد القدم الأوروبي يحاول حل الأزمة

ورفضت ألمانيا دخول أي مسافرين غير ألمانيين للبلاد، بسبب عدم الرغبة في خرق الإجراءات الاحترازية الموضوعة نتيجة تفشي فيروس كورونا في أوروبا، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على الوصول إلى حل مع اتحاد القدم الألماني لحل أزمة مكان مباراة الريدز ولايبزيج.

ليفربول يخسر أمام برايتون

وفي وقت سابق، سقط الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول بفخ الخسارة، مساء أول أمس الأربعاء، ضد نادي برايتون بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسعى فريق الريدز لتحقيق الفوز من أجل الصعود للمركز الثالث، حيث دخل الشوط الأول بهجمات مكثفة أملًا في إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني، كشر فريق برايتون عن أنيابه الهجومية ليتمكن اللاعب ستيفن ألزاني في الدقيقة الـ55 من إحراز الهدف الوحيد لفريق برايتون بعد خطأ قاتل من مدافعي فريق الريدز. وحاول فريق ليفربول عبر هجمات المصري محمد صلاح والسويسري شاكيري إحراز هدف التعادل ولكن عدم التركيز في اللمسة النهائية، أبقى النتيجة على حالها وهي تقدم برايتون بهدف دون رد. وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد برايتون بعد الفوز 24 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الريدز عند 40 نقطة بالمركز الرابع. يذكر أنه قبل مواجهة برايتون، حقق فوزين متتاليين على فريقي توتنهام هوتسبير وويست هام يونايتد، قبل مواجهة فريق برايتون.







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