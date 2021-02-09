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أزمة تُلاحق الهلال بسبب عبدالله الحمدان
بعد مشاركته في مباراة العين

أزمة تُلاحق الهلال بسبب عبدالله الحمدان

2021/02/09
الساعة 7:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أزمة تُلاحق الهلال بسبب عبدالله الحمدان الحمدان - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 عبدالله الحمدان يظهر مع الهلال
1.1 العين يعتزم شكوى الهلال

يبدو أن هناك أزمة ستُلاحق نادي الهلال خلال الفترة المقبلة، بسبب لاعبه الجديد عبدالله الحمدان الذي شارك معه في مباراة العين اليوم.

عبدالله الحمدان يظهر مع الهلال

وشارك عبدالله الحمدان كبديل في مباراة العين ضد الهلال اليوم، في أول مشاركة مع الزعيم بعد انتقاله إلى صفوفه من الشباب، وأعرب عن سعادته باللعب وتحقيق فريقه لفوز كبير بخماسية دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نادي الهلال قد أعلن في قبل يومين عن شراء المدة المتبقية من عقد عبدالله الحمدان مع نادي الشباب، لينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد الحصول على توقيعه من قبل لمدة 5 مواسم.

عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @Alhilal_FC

العين يعتزم شكوى الهلال

وأكد مصدر في العين لموقع “كووورة”، أن مشاركة عبدالله الحمدان مع نادي الهلال تُعتبر مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مشيرًا إلى أن إدارة ناديه تعمل حاليًا على تقديم شكوى بهذا الأمر.

وتابع: “لوائح الفيفا تمنع مشاركة اللاعب مع فريقين مختلفين خلال جولة واحدة.. الحمدان شارك مع ناديه السابق ضد أبها، وشارك اليوم مع الهلال في نفس الجولة، والفيفا يمنع هذا الأمر، من حقنا تقديم شكوى حسب القوانين التي اطلعنا عليها”.

الحمدان
الحمدان – المصدر @Alhilal_FC

وخاض الحمدان مباراة الشباب ضد أبها ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أُقيمت 30 يناير الماضي، فيما تم تأجيل مباراة الشباب والعين إلى اليوم، بسبب مشاركة الزعيم في كأس السوبر السعودي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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