أسئلة سهلة للاطفال مع خيارات

تزداد عمليات البحث من قبل أولياء الأمور حول أسئلة سهلة للاطفال مع خيارات وذلك من أجل تنمية مهارات الأطفال، ورفع معدل الذكاء والانتباه عندهم، لذلك يزداد البحث عن هذه الأسئلة.

أسئلة سهلة للاطفال مع خيارات

هناك مجموعة من أسئلة سهلة للاطفال مع خيارات وخاصةً للأطفال في عمر الأربع سنوات، ومن هذه الأسئلة كما ورد في موقع المواطن :

يكون السؤال كما يلي : شئ له رأس ولا يمتلك عيون، فما هو ؟

الاختيارات ( اللمبة، الدبوس، العصاه )

تكون الإجابة : الدبوس.

السؤال الثاني : شئ يقرصك ولا يمكن للشخص أن يراه أو يمسك به ؟

الاختيارات ( الجوع، البعوضة، النملة )

تكون الإجابة : الجوع.

السؤال الثالث : شئ كلما زاد نقص، فماذا يكون ؟

الاختيارات ( عمر الإنسان، الحفرة، النور )

تكون الإجابة : عمر الإنسان.

السؤال الرابع : شئ يوجد في القرن مرة، وفي الدقيقة مرتين، ولا يوجد في الساعة، فما هو ؟

الاختيارات ( الدب، النار، حرف ق )

تكون الإجابة : حرف ق .

بعض الـ أسئلة سهلة للاطفال مع خيارات

هناك مجموعة أخرى من الأسئلة التي يجب على الأطفال أن يعرفوا الاجابات الخاصة بها، ومن هذه الأسئلة كالتالي:

يكون السؤال كما يلي : شئ إذا ترك في الماء مات، على الرغم من أنه مصنوع من الماء، فما هذا الشئ ؟

الخيارات ( الثلج، السمك، الورق )

تكون الإجابة هي : الثلج.

يكون السؤال : ماهو الشئ الذي لا يقرأ، ولا يكتب ؟

الخيارات ( الكتاب، القلم، المسطرة )

فتكون الإجابة : القلم.

السؤال : أين يوجد نهر النيل ؟

الخيارات : ( مصر، فلسطين، العراق )

فتكون الإجابة : مصر.

العديد من الـ أسئلة سهلة للأطفال مع خيارات

هناك مجموعة أخرى من الأسئلة التي تكون مصحوبة بخيارات متعددة يجب أن يكون الطفل على دراية بها، ومن هذه الأسئلة نجد:

يكون السؤال كما يلي : ماهو الشئ الذي يتحرك حول الشخص باستمرار، وكذلك يوجد في كل مكان يذهب الشخص له، وعلى الرغم من ذلك لا يراه، فما هو ؟

الاختيارات ( الماء، الهواء، النور )

تكون الإجابة : الهواء.

السؤال التالي يكون : ماهو الشئ الذي يسمع ويتكلم بلا أذن، ولا لسان ؟

الاختيارات ( التليفزيون، الساعة, التليفون )

تكون الإجابة : التليفون.

أسئلة سهلة للاطفال مع الخيارات

السؤال : ماهو البيت الذي ليس له أبواب، ولا نوافذ ؟

الاختيارات ( بيت الأمة، بيت المصريين، بيت الشعر )

تكون الإجابة : بيت الشعر.

السؤال : ماهو الشيء الذي يقوى حمل السفينة، ولا يقوى على حمل مسمار ؟

الاختيارات ( البحر، الهواء، الخشب )

تكون الإجابة : البحر.

السؤال : ماهو الشيء الذي يمشي ويقف ولا يوجد عنده أرجل ؟

الخيارات ( الحيوان، عقارب الساعة، النور )

تكون الإجابة : عقارب الساعة.

السؤال : ماهو الشئ الذي يمتلك أسنان، ولكنه لا يأكل أو يعض ؟

الخيارات ( المشط، الكلب، الأرنب )

تكون الإجابة : المشط .

السؤال : ماهو الشئ الذي يوجد به ثقوب، وعلى الرغم من ذلك يحمل الماء به ؟

الخيارات ( الاسفنج، الخشب، البلاستيك )

تكون الإجابة : الاسفنج.

السؤال : يوجد شيء يرى وليس له عيون، فما هذا الشئ ؟

الخيارات ( الأنبوب، المرآة، المسمار )

تكون الإجابة : المرآة.

السؤال : ماهو الشيء الذي يمتلك عين واحدة ولا يرى بها ؟

الخيارات ( الإبرة، المسمار، الأباجورة )

فتكون الإجابة : الإبرة.

السؤال : ماهو الشئ الذي يصيح عند لمسه ؟

الخيارات ( الحيوان، الماء، الجرس )

فتكون الإجابة : الجرس.

أسئلة سهلة للاطفال مع خيارات دينية

هذه الأسئلة كلها تدور حول أمور دينية، ومن هذه الأسئلة كما يلي :

السؤال : ماهو لون الحجر الأسود ما لونه ؟

الخيارات ( أسود، رمادي، أبيض )

تكون الإجابة : أبيض.

السؤال : من هو أول البشر ؟

الخيارات ( آدم، نوح، يوسف )

تكون الإجابة : آدم.

السؤال : ماهو النبي الذي بلعه الحوت لعدة سنوات طويلة ؟

الخيارات ( يونس، أيوب، يوسف )

تكون الإجابة : يونس.

السؤال : من هو الصحابي الجليل الذي كان يلقب بالصديق ؟

الخيارات ( على، عثمان، أبو بكر )

تكون الإجابة : أبو بكر.

السؤال : من هو الولد الأول لسيدنا آدم عليه السلام ؟

الخيارات ( أسماء، قابيل، هابيل )

تكون الإجابة : قابيل.

السؤال : ماهو اسم أول سورة في القرآن الكريم ؟

الخيارات ( البقرة، الفاتحة، الإخلاص )

تكون الإجابة : الفاتحة.

السؤال : ماهي سور القرآن الذي يطلق عليها عروس القرآن ؟

الخيارات ( الأنعام، البقرة، الرحمن )

تكون الإجابة : الرحمن.

السؤال :ماهي السورة التي سميت بقلب القرآن ؟

الخيارات ( مريم، يس، محمد )

تكون الإجابة : سورة يس.

السؤال : ماهو أول جبل وضع على الأرض ؟

الخيارات ( جبل أحد، جبل المقطم، جبل أبي قيس بمكة )

تكون الإجابة : جبل أبي قبيس في مكة.

أسئلة سهلة للاطفال عن الحيوانات

السؤال : ماهو الحيوان الذي يمتلك يدين ورجلين ؟

الخيارات ( الدب، القرد، الحصان )

تكون الإجابة : القرد.

السؤال : ماهو الحيوان الذي يبدأ اسمة بحرف الباء ؟

الخيارات ( القرد، الدب، البقرة )

تكون الإجابة : البقرة.

السؤال : ماهو الطائر يلد ولا يبيض ؟

الخيارات ( النورس، البجع، الوطواط )

تكون الإجابة : الوطواط.

أسئلة سهلة للاطفال مع خيارات خاصة بالمعلومات العامة

السؤال : كم عدد الكلى في جسم الإنسان ؟

الخيارات ( اثنان، ثلاثة، أربعة )

تكون الإجابة : اثنان.

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